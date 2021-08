Tennis, Giulia Sartori vince il Crown di Dolo

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con la supervisione di Alessandra Gislon con 1.000 € di montepremi è stato vinto da Giulia Sartori. Alla bolzanina sono bastati soli due set per vincere sulla patavina Valentina Trevisan. Terzi posti per la compagna di club della Trevisan il Tc Padova, Carolina Gasparini e per Melissa Maria Valerio padovana del Plebiscito.

Nel main draw si sono distinte la giocatrice di 3ª categoria sempre del Tc Padova Enrica Favaron con due vittorie “pesanti” e la triestina Elena Plesnicar. Il tabellone di 3ª è andato alla giocatrice del Plebiscito Laura Benvegnù.

Dal 24 luglio al Tc Venezia di Lungomare Marconi si è giocato l’Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500€ di montepremi. Erano 37 i giocatori impegnati. Sabato 7 agosto alle 17.30 il numero 17 d’Italia Matteo Viola incrocerà la racchetta con il romano Gian Matias Di Natale. Il laziale ha liquidato ieri a sorpresa il veneziano Marco Rampazzo con un doppio 6-4.

I tornei giovanili proseguono al Tc Arca 974 di Spinea con la terza edizione fino 20/8 denominato Hot Shot. Ben 15 i draw in programma tra singolari maschile e femminile e doppi maschile, femminile e misto. Ben 95 le iscrizioni a questi eventi curate da Enrico Bartolamei e Federica Vinci.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Ben 114 i tennisti in lizza, che sabato giocheranno i quarti di finale con il seguente programma: alle ore 11 le semifinali del femminile tra la padovana Anna Favaron opposta alla trevigiana Anna Stefani; Cecilia Maria Stella Ferrazzoli under 14 romana con classifica 2.7 con l’opitergina Vittoria Zorzi. Nel maschile alle ore 15 l’opitergino Giovanni Agostinetto con il triestino Michelangelo Zvech Flaborea; alle 17.30 il trentino Matteo Fondriest vs e l’udinese Alberto Milana; alle ore 20 il trevigiano Angelo Rossi con il pordenonese Brandon Loglio.