Tennis: Green Garden si impone nei playoff regionali, a giugno ci saranno quelli nazionali

In serie C maschile, con la vittoria del 1° maggio sulla Canottieri Padova, il team del Green Garden si gioca tutto nel tabellone nazionale. Si scontrerà presumibilmente nei primi di giugno con le altre squadre di serie C di altre regioni. Nel tabellone dei play off regionali ci sarà anche una quinta squadra veneta nei nazionali, che uscirà dalla griglia del “purgatorio”. Nel frattempo, oltre ai mestrini, hanno conquistato un posto al sole At Verona, Tennis Palladio 98 e ct Vicenza. Nel girone di consolazione Canottieri Padova vs Sandrigo e Bassano Tc Padova il 15/5.

Seconda partita per l’austriaco Lukas Jastraunigh che ha vinto facile con doppio bagel con il 2.7 Gasparin. Ottima prova anche per Daniel Buffa che con una gara solida si impone per 6/3 6/0 su Luca Potti, così come l’ha spuntata Giovanni Orsoni su Carlo Alberto Soave 6/2 6/1. La prova di forza l’ha data tutta Marco Rampazzo, che con il numero uno dei patavini, il bellunese Daniele Valentino ha deliziato gli astanti con due ore di bel gioco. Due set molto combattuti degni del loro ranking entrambi 2.3 e 4/0 per il Green Garden grazie al 6/3 6/4 di Rampazzo.

Sabato 7 dalle ore 13 e domenica 8 maggio al Republic di Jesolo finali regionali dei campionati veterani. Una cinquantina i tennisti che giungeranno da tutto il Veneto per conquistare gli ambiti trofei.

A Bibione, la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio. Fino all'8 maggio ci sono una cinquantina di tennisti MINI dai 9 ai 12 anni. Dal 7 al 15 maggio toccherà agli JUNIOR dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05.Al Tc Dolo dal 14/5 al 28/5 Open maschile trofeo Studio Menin. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 maggio fino ai 3^ categoria.