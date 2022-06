Tennis, spareggio della C per la B2. Il Green Garden passerà per Modena

In serie C maschile il team del Green Garden si gioca tutto nel tabellone nazionale. La promozione alla B2, dopo il sorteggio, passa per Modena. Sarà la Polisportiva Saccà l’avversaria del team mestrino, che con incontro di andata e ritorno regolerà o meno la promozione del team di Alessandro Arena. Trasferta il 26 giugno a Modena, inizio gare alle ore 10.00 e ritorno il 10 luglio in via Asseggiano.

La squadra vede romagnola vede tra i tennisti di punta il 2.5 Raffaele Martignani, il 2.6 Luca Mezzanotte, il 2.7 Mattia Magri, il 3.1 Alberto orlandi ed il 3.4 Samuele Vandelli. Squadra corta ed abbordabile, almeno sulla carta, rispetto alla corazzata del Green Garden che è così composta: Marco Rampazzo 2.3, Jakub Nicod 2.3 U18 Ceco, Daniel Buffa 2.6, Marcello Bassi 2.7, Giovanni Orsoni 2.7, Lukas Jastraunig 2.7 Austria, Riccardo Opi 2.8, Morgan Andres Bordon 2.8, Arena Alessandro 3.2.

La Tc Mirano è in chiusura il 52° torneo giovanile Beppino Bovo con 105 partecipanti, diretto da Loris Marcolin con la supervisione di Costantino Zorico. Alla Canottieri di San Giuliano dal 18 al 30 giugno torneo di 3^ categoria Maschile trofeo Faraguna Assicurazioni, diretto da Roberto De Rossi e Costantino Zorico. Saranno 81 in lizza.