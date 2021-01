Grande prova di forza della Reyer, vince in casa di Brindisi

Prova di grandissima solidità dell’Umana Reyer, che va a espugnare il parquet della seconda forza di campionato, l’Happy Casa Brindisi, che deve arrendersi 77-89.

Primo tempo

Con Fotu e Mazzola fuori per infortunio, c’è l’esordio tra i dodici di Clark, preferito a Chappell. Lo starting five vede però in campo De Nicolao, Tonut, Bramos, Stone e Watt. Si inizia con una serie di canestri da 3 (6-3 all’1’30”), con Bramos che poi segna anche da 2, aprendo il break completato da cinque di Tonut per il 6-10 al 3’30”. L’Umana Reyer alza il livello difensivo e tocca il +5 con De Nicolao e Watt al 4’30” (9-14). Harrison e Thompson provano a ricucire, ma ancora Bramos da 3 e Vidmar (sul primo assist orogranata di Clark) aggiornano il massimo vantaggio sul +6: 13-19 al 7’30” con time out brindisino. Sono due triple di Daye a scavare ulteriormente per gli orogranata: 14-22 all’8’30”, 16-25 al 9′. Il finale di tempo è però dei padroni di casa: rimasta a galla con i tiri liberi, l’Happy Casa va al primo intervallo breve sul 21-25. Il break di Brindisi continua anche in avvio di secondo periodo, fino all’11-0 che porta al sorpasso sul 27-25 all’11’30”. Watt interrompe la striscia della squadra di Vitucci con i primi due liberi della partita orogranata (27-27 al 12′), ma l’inerzia resta pugliese, perché l’Happy Casa ha alzato l’intensità difensiva, anche se si segna poco così Tonut, in contropiede, può nuovamente impattare, a quota 29, al 14′, pur fallendo poi i liberi del sorpasso. Brindisi arriva avanti a metà periodo (31-29) e spende il bonus, anche se ci vuole una doppia giocata di Bramos (sfondamento subito e tripla) per il 31-32 al 16′. Il match si fa nervoso, con Tonut che sbaglia anche i liberi per il tecnico a Vitucci, così l’Umana Reyer, con soli 7 punti segnati in 10′ e 9 palle perse, è costretta al time out sul 36-32 al 17’30”. Ma si continua a segnare con il contagocce: nel finale, gli orogranata tornano a muovere il punteggio dopo 3’30” e il 36-34 determinato dalla schiacciata di Watt sarà il punteggio al rientro negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nonostante si riparta dal canestro di Harrison del 38-34, l’Umana Reyer apre il secondo tempo con la risposta di Bramos (da 3), Tonut e De Nicolao (a rimbalzo offensivo) per il 38-41 al 22′. Harrison pareggia al 22’30” con una tripla di tabella da 9 metri, ma gli risponde subito il solito Bramos (41-44 al 23′) e, dal 44-44 al 24′, arriva lo strappo con le triple di Bramos (6/8 dall’arco e 20 punti) e De Nicolao e il canestro di nuovo di De Nicolao per il time out brindisino sul 44-52 al 25’30”. Le squadre continuano a rispondersi dall’arco: Thompson, poi De Nicolao e Stone (su un contropiede innescato da una stoppata di Watt) per il 47-58 al 26’30”. Il massimo vantaggio orogranata viene aggiornato prima dai cinque di Tonut (51-63 al 39′, con la 13^ tripla di squadra su 26 tentativi) e poi dai quattro di Clark (51-67 a 2” dall’intervallo), anche se, dalla difesa, Harrison inventa sulla sirena la tripla del 54-67. L’ex Clark è grande protagonista anche in avvio di ultimo periodo: tripla (con gioco da 4 non completato dalla lunetta) per cominciare, poi 56-72 al 31’30” e di nuovo da 3 per il nuovo massimo margine, sul 58-75, al 32’30”. Ma, sempre con gli ex (Visconti e Krubally), Brindisi non molla ed al 23′ è 63-75, che diventa 64-75 dopo il time out veneziano con il libero supplementare del centro. La sfida si sposta sotto le plance, con Krubally su un lato e Watt sull’altro coinvolti dagli attacchi nel 66-78 a metà quarto. De Nicolao allunga con la tripla del 66-81 al 35’30”, poi di nuovo botta e risposta Krubally-Watt (68-83 al 36’), così come si rispondono Harrison e Clark nel 70-85 al 36’30”. L’Happy Casa si affida ai liberi di Harrison (73-85 al 37’30”) ed entra negli ultimi 2’ sul -10 (75-85) con Udom, ma Watt chiude i giochi con i due canestri del 75-89, che diventa 77-89 con i due liberi finali di Thompson.

Parziali: 21-25; 36-34; 54-67

Happy Casa: Krubally 9, Zanelli, Harrison 23, Visconti 3, Gaspardo 2, Thompson 17, Cattapan ne, Guido ne, Udom 8, Bell 3, Perkins 9, Willis 3. All. Vitucci.

Umana Reyer: Casarin, Stone 3, Bramos 20, Tonut 14, Daye 6, De Nicolao 15, Campogrande, Vidmar 2, Clark 14, D’Ercole ne, Cerella, Watt 15. All. De Raffaele.