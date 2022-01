Hockey su ghiaccio: medaglia d’argento ai campionati italiani per ASD Gruppo Cosmo Noale Ice 

Noale Ice, la squadra dell’Asd Gruppo Cosmo, torna dai campionati italiani Junior Allround di pista lunga, svoltisi nello scorso fine settimana alla Ritten Arena di Collalbo in provincia di Bolzano, con una medaglia d’argento. A vincerla è stato Manuel Ghiotto che inaugura il nuovo anno con un prestigioso risultato dopo i successi ottenuti nel 2021.

Posizioni

Bilancio positivo per il team noalese alla guida del coach Ermanno Ioriatti: oltre all’argento, anche un quarto posto per Piotr Molinaroli, al suo debutto nella categoria Junior D. Ottimi piazzamenti anche per Matilde Danieli e Noemi Libralesso (entrambe quinte), Giosuè Neve (giunta nona) e Nicolò Bertotto (quindicesimo). I dirigenti dell’Asd Gruppo Cosmo esprimono soddisfazione per questi risultati e si congratulano con gli atleti in gara per l’impegno e la costanza dimostrata