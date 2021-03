Il Venezia all'esame Lecce: i convocati per la sfida diretta alla serie A

Ventisei i convocati per la gara tra le due squadre ferme appena sotto il podio

Un esame importante, ma anche uno scontro per la serie A. E' stata presentata così da mister Corini, la sfida di martedì 16 marzo tra il Venezia e il Lecce, entrambe ferme a 46 punti in classifica a ridosso del podio. Una gara che permetterà ad una delle due squadre, in caso di vittoria, di staccare l'altra e catapultarsi verso la vetta.

I convocati

Sono 26 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti per la ventinovesima gara di campionato. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: Niki Mäenpää, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto. Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Giacomo Ricci, Harvey St Clair, Michael Svoboda. Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Lauri Ala-Myllymaki, Domenico Rossi, Anthony Taugourdeau. Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Francesco Di Mariano, Sebastiano Esposito, Francesco Forte, Dennis Johnsen