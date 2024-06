Il Venezia calcio a 5 è per la terza volta consecutiva campione regionale Csi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Venezia calcio a 5 si riconferma per la terza volta consecutiva campione regionale Veneto Csi. Battuti ai quarti di finale a Padova i campioni padovani Next Team, in semifinale a Mestrino i campioni veronesi Illyrians e a Verona in una finale tutta veneziana il TC Marcon-Silvia&Sara. Il

Venezia calcio a 5 ora è impegnata nuovamente nella fase finale nazionale italiana per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia C.S.I. e le gare si svolgeranno per la prima volta nella storia nel comune di Venezia, grazie al bando vinto dal comitato C.S.I. di Venezia, dal 10 luglio al 14 luglio 2024.

La rosa: Matteo Anastasi, Gianni Bacchin, Alberto Baraldo, Raffaele Cacurio, Giovanni Cecchi, Davide Cester, Mattia Dal Grande, Michele De Martin, Nicola De Zen, Riccardo Favero, Massimo Marin, Davide Moron, Stefano Peretto, Mattia Picelli, Marco Pilutti, Federico Prete, Alberto Rossi, Marco Sannino, Matteo Settimo, Gabriel Vanin, Christian Zennaro e Gianluca Zuccon.

Organigramma societario - Presidente: Matteo Settimo, Vicepresidente: Stefania Busetto, Consigliere: Mario Puppin e Dirigenti Accompagnatori: Niccolò Busetto e Moreno Regini.