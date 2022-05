Inizia in salita il campionato di B1 per il team del Lido del Ca' del Moro

È iniziato con il 15 maggio il campionato nazionale di serie B di tennis, preludio di quello che chiude la stagione 2022 della serie A. L’unico team a rappresentare il movimento tennistico veneziano è il Ca’ del Moro che milita nella B1. La società lidense di via Ferruccio Parri, presieduta da Franco Panada, annovera i maestri Andrea Morucchio e Luca Panada, che si avvalgono della collaborazione di Eugenio Bologna in veste di Ds e per la serie B Luigi De Col.

Il Ca’ del Moro, che si trova nel girone 4 della B1 maschile nazionale, nella prima giornata era in trasferta a Reggio Calabria con il Tc Pharaon. Questo il tabellino dell’incontro vinto dai reggini per 4-2. John Nargi Echeverria Madurga 2.4 (Rc)-Oleksandr Ovcharenko 2.3 (Ve) 6/3 3/6 6/2; Andrea Smerzi 2.6 (Rc)-Lorenzo De Col 3.1 (Ve) 6/1 6/2; Bruno Caula (Rc) 2.3-Giovanni Oradini (Ve) 2.1 1/6 0/6; Faraone Antonino (Rc) 3.2-Edoardo Massarotto (Ve) 3.4 6/2 6/2; Echeverria Madurga e Smerzi-De Col Massarotto 6/0 6/2; Faraone e Faraone-Oradini e Ovcharenko 2/6 3/6.

La classifica del girone 4 dopo la prima giornata: Ragusa, Maglie (Le) e Tc Pharaon (Rc) p.3; Pontedera (Pi), Ca’ Del Moro (Ve), Pavia e Tc Gaeta p.0. Domenica 22/5 nella seconda giornata i veneziani osserveranno riposo. Torneranno in gioco il 29/5 in casa contro il Pontedera.

Per i tornei individuali è in atto l’Open al Tc Dolo Trofeo Studio Menin con 102 partecipanti diretto da Vasile Marchitan ed Alessandra Gislon. Scadono il 18 alle ore 12 le iscrizioni per i giocatori di 2^ categoria, nel frattempo si sta chiudendo il tabellone di 4^ con i seguenti abbinamenti.

Rossi Chauvenet-Pasqualetto, Galligioni Nonnato, Cristofoli-Burighel, De Checchi-Scaggiante, Zanon-Gatti, Bodini-Tonicello, Baldan-Molin, Federico-Rubin.

Prossima competizione all’Arca di Spinea per i giovani “Zeta Gen” dai 10 ai 16 anni maschile e femminile iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Torneo giovanile dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile al Tc Davis di Mestre dal 4 al 12 giugno. Iscrizioni aperte sino alle ore 12 del 2/6.