I casi di Covid in squadra restano cinque: Inter-Venezia si gioca

Tamponi tutti negativi, nessun nuovo contagiato al Covid nel Venezia: è questo l'esito dell'ultimo giro di test svolto dalla squadra prima della partita contro l'Inter, in calendario alle 18 di oggi, sabato 22 gennaio, allo stadio Meazza di Milano. I giocatori positivi restano cinque, come comunicato nella giornata di venerdì dal club, e quindi il match si svolgerà regolarmente.

Ieri il Venezia aveva depositato regolarmente in Lega, entro i termini prestabiliti (quindi prima di mezzogiorno), la lista dei 25 giocatori convocati per disputare la partita a San Siro. I calciatori attualmente positivi sono quattro in meno rispetto al limite di 9 che imporrebbe il rinvio. «Dei 25 giocatori in lista, - ha commentato il presidente Duncan Niederauer - 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano».