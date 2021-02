Ivan Cordoba e il progetto Venezia: «Serietà, coerenza e crescita: progetto affascinante»

È stato presentato oggi in conferenza stampa Iván Ramiro Córdoba, il nuovo socio e Consigliere Delegato per l'Area Sportiva. A fare gli onori di casa è stato il presidente Duncan Niederauer che lo ha presentato.

Le parole di Ivan Cordoba

Iván Cordoba spiega il perchè di questa scelta: «È un onore ed un piacere enorme essere qui oggi. Sono molto emozionatoperchè questo rappresenta un passo importante della mia vita e come tale ci credo con tutto me stesso. Ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di poter mettere in campo la mia esperienza per dare il mio contributo al Venezia, un club che ho scelto perché sono convinto che abbia un progetto serio fondato su basi solide, che alle parole fa seguire i fatti. Nella mia vita sarò sempre legato all'Inter e ringrazio enormemente il club nerazzurro, - ha continuato il nuovo dirigente arancioneroverde - ma allo stesso modo sono felice di poter lavorare a questo nuovo progetto; mi aspetta una sfida difficile, bella ed importante e sono convinto che lavorando in sintonia e parlando con chiarezza potremmo raggiungere gli obiettivi che ci porremo. Ci sono tante cose da fare, e dovremo essere sempre bravi ad anticipare le difficoltà, per non incorrere mai in brutte sorprese. Questo è un anno complicato per ovvie ragioni, dove nessuna squadra ha potuto fare una preparazione sufficiente per affrontare al meglio il campionato e questo ha comportato tanti infortuni; la cosa importante è mantenere l'unione di intenti, perchè solo così si può sopperire alle assenze dovute agli infortuni. Il messaggio che hanno mandato i giocatori dal campo verso i compagni infortunati è stato molto bello, si percepisce una grande coesione. Fin dall’inizio ho percepito che questo è un club serio e coerente, ed ho la consapevolezza che qui si lavora per qualcosa di importante perchè tutte le persone che lavorano per il club vogliono fare qualcosa di grande, portandolo ad un livello superiore lavorando giorno dopo giorno e superando i propri limiti. Se non si ha questa mentalità, diventa difficile raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Al Venezia non si pensa esclusivamente al lato sportivo o a quello della comunicazione, ma si lavora a 360 gradi sotto ogni aspetto - ha concluso Cordoba - questo progetto mi affascina perchè c'è una concreta possibilità di crescita rispetto a quella che può esserci in una realtà blasonata e già consolidata e questo è un aspetto molto eccitante.»