L'ex Inter Iván Córdoba al Venezia come socio e consigliere delegato per l'area sportiva

Il campione colombiano entra a far parte della società lagunare. Nella sua carriera sportiva, in 10 stagioni con l'Inter, ha vinto tutti i trofei, tra cui una Champions e 5 scudetti

In molti, soprattutto i tifosi interisti, lo ricorderanno svettare sul rettangolo verde, nonostante superasse di poco i 170 centimetri, o in una delle sue accelerate nei recuperi difensivi che gli valsero il soprannome di Speedy Gonzales. Dopo una grande carriera da calciatore, si è alternato dietro la scrivania come dirigente nerazzurro e nel ruolo di procuratore, oltre ad aver aperto una scuola calcio per ragazzi. Ora per Iván Ramiro Córdoba comincia la nuova carriera come socio e consigliere delegato per l'area sportiva del Venezia Fc.

La carriera di Ivan Cordoba in Serie A

Córdoba, nella sua carriera sportiva, ha legato il proprio nome a quello dell'Inter, con cui ha disputato 324 partire in 12 stagioni. Tanti i trofei vinti in carriera come calciatore: una Champions League, una Coppa del Mondo per club, 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Coppa America e una Coppa Interamericana.