Jesolo ha eletto i tennisti che andranno alle finali regionali Road to Rome

Tappa provinciale per gli incontri di doppio maschile Tpra, che qualifica a quella regionale per proseguire al Foro Italico. Si è svolta nello scorso sabato presso il Tennis Republic di Jesolo e ha promosso sicuramente i vincitori, che sono risultati essere tutti del sodalizio organizzatore. Gradino più alto per Franco Piovesan e Matteo Daniel che si sono imposti al terzo set su Marco Minetto e Stefano Buffa. Bronzi per Alessandro Talon e Giampaolo Joppi e per Flavio Gobbo accompagnato da Paolo Santin.

Nei prestigiosi Open di Natale in corso a Padova presso centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Pioveghetto e Plebiscito di Via Geremia questi i tennisti veneziani. In quello già al main draw del 2000 deve ancora entrare il favorito Matteo Viola, che è lo zar del seeding, numero due è il trevigiano Marco Speronello tesserato per il Ca’ del Moro. Per i piani un po’ più bassi tra quarta e terza categoria in corso attualmente al Plebiscito ci sono: Piergiovanni Drago under 18 del Dolo, Gianluca Trevisanello già qualificato nel draw di 3^ con un attivo di due vittorie, assieme al suo compagno di Club del Brenta Sport Gianmarco Olivo. Con due vittorie anche l’under 16 del Dolo Mattia Chinello, mentre Andrea Corazza del Santa Maria di Sala ha già staccato il biglietto per il draw superiore.

Questi tornei che si giocano da più di 20 anni durante tutte le festività natalizie hanno un montepremi allettante di oltre 5.000 € che per prestigio e tradizione attirano i migliori professionisti provenienti da tutto il nord e centro Italia. La scorsa edizione record con 900 partecipanti.