Tennis, Junior Next Gen Italia: Basilone in campo a Milano

Nicolas Lyam Basilone del Tennis Bibione entra in campo agli ottavi di finale al master Junior Next Gen Italia in svolgimento a Milano 3 Basilio. Basilone che grazie alle quattro vittorie stagionali nei macroarea sui quattro partecipati, ha conquistato la qualificazione. Lo farà venerdì mattina quando incontrerà Federico Toscano del Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Toscano che ha già presentato il suo biglietto da visita, scavalcando il suo avversario con un perentorio 6/1 6/0.

Venerdì 11 alle 18 Bepi Zambon rinverdirà i tempi della Davis a Mestre, presentando il suo libro “Oltre la Rete” presso il Green Garden Assieme al patron del club di Via Asseggiano, snoccioleranno alcuni retroscena di quei tempi. Ci sarà con molta probabilità anche Leonardo Bassi manager all’epoca delle più grosse firme della moda sportiva e fautore dei primi contratti di sponsorizzazione dei più noti testimonial del tennis mondiale.

A Portogruaro dalle 11 al 13 Novembre weekend lungo rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Saranno 57 i giocatori in gara ed entreranno in tenzone dalle ore 18. Danno il via Mauro Infanti e Marco Genovese e Andrea Theodoli Ciccolini con Michael Paulon. All’Arca di Spinea il 12 e 13 rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Saranno 48 i tennisti agli ordini della cabina di regia Vinci.

Settimana successiva altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Dona’ al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro Rodeo Sabato 19 e Domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.