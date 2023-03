Karate 1 Youth League: il 18enne Riccardo Bressanello è medaglia di bronzo

Riccardo Bressanello, il diciottenne portacolori dello Karate Shotokan Ryu Venezia, società associata alla Lisporteam360, sale sul terzo gradino del podio alla prima tappa della Karate 1 Youth League, manifestazione internazionale svoltasi a Fujairah ( Emirati Arabi), con 1200 partecipanti da 67 nazioni, conquistando una meritatissima medaglia di bronzo nel Kumite ( combattimento) U21 – 84 kg.

In questa prima tappa del tour mondiale, che proseguirà il 27-30 aprile a Coruna in Spagna, poi in Croazia a fine giugno, in Messico dal 21 al 24 settembre ed infine a Jesolo dal 7 al 10 dicembre, il cintura nera primo Dan, ha dimostrato di essere pronto per proseguire nel tour mondiale e cercare di salire sui gradini più alti del podio. Studente al Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre quinto anno, trascorre il suo tempo libero tra le palestre di Mestre, dove abita, e nella seconda palestra di Venezia,Sestiere Dorsoduro, ed a Fujairah è stato seguito dal maestro Gloria Di Bin. Allo Zayed Sport Complex di Fujairah ha vinto il primo incontro opposto a Costache (Romania) per poi venire superato dall’Iraniano Mohajeri. Nei recuperi ha sconfitto Tinausky (Repubblica Ceca) salendo così sul terzo gradino del podio mentre l’oro è andato al belga Asinimov. Grazie ai punti acquisiti nella manifestazione degli Emirati Arabi Riccardo sale al 42 posto nel ranking mondilae U21 – 84 kg.