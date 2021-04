La difesa blinda il derby: Reyer vittoriosa per 82-62 contro Treviso

Ancora una grande prova di squadra, in particolare in difesa (soli 62 punti subiti), per l’Umana Reyer, che si aggiudica con 20 punti di scarto (82-62) il derby con la De’ Longhi Treviso, ultimo match interno di regular season prima della chiusura a Reggio Emilia in cui i ragazzi di coach De Raffaele proveranno a conquistare il fattore campo nei quarti playoff.

Primo tempo

Sempre senza Bramos, Fotu e Vidmar, gli orogranata partono con Clark, Tonut, Chappell, Stone e Watt e iniziano 5-0 (Tonut da 3 e Chappell su assist di Watt). L’Umana Reyer fa sentire la voce grossa a rimbalzo, anche in attacco (saranno già 7 dopo i primi 10’), ma, anche a causa delle palle perse (6 nei primi 10’) non riesce a distanziare Treviso, che anzi impatta a quota 9 a metà periodo. Gli orogranata, trascinati dal solito Tonut, riescono comunque a mantenere un vantaggio costante tra i 2 e i 4 punti, chiudendo 19-15 contro una Treviso che perde capitan Imbrò per un problema alla spalla. La difesa orogranata, con ottimi aiuti e raddoppi, concede basse percentuali agli avversari e la De’ Longhi resta così a secco per 50’, durante i quali l’Umana Reyer tocca il primo vantaggio in doppia cifra con uno spettacolare gioco da tre punti di Casarin (25-15 all’11’30”). Il margine viene progressivamente incrementato da Mazzola in contropiede su assist di Daye (27-15 al 12’), Watt al 13’30” (29-16) e Tonut in contropiede su assist di Clark a metà quarto (33-18). Il gioco di squadra degli orogranata permette di mantenere l’inerzia, allungando ulteriormente (41-23 con Cerella al 19’), prima di andare negli spogliatoi sul 41-24.

Secondo tempo

L’Umana Reyer resta padrona del campo anche nella ripresa. Il +20 arriva al 22’30” con la tripla di Chappell, poi coach Menetti è costretto al time out sul 50-27 al 23’30”. Watt allunga ulteriormente (52-27) a metà periodo, prima che arrivi la reazione ospite: 0-8, con time out stavolta di coach De Raffaele sul 52-35 al 27’30”. Tonut e De Nicolao riscrivono il +20 (57-37 al 28’30”), ma il finale di periodo è nuovamente appannaggio della De’ Longhi, che con un ulteriore 0-6 riesce a riavvicinarsi fino al 57-43 al 30’. L’avvio di ultimo quarto vede polveri bagnate per 1’30”, poi gli orogranata infilano in 1’ un 9-0 che chiude la partita: 66-43 al 32’30”, nonostante il doppio time out di Treviso. Casarin firma la tripla del 69-45 al 33’30” e si entra virtualmente in garbage time, visto che gli ospiti non riescono mai a scendere sotto il -20. C’è ancora il tempo per Casarin di arrivare alla doppia cifra e servire a Possamai l’assist per la schiacciata dell’82-59 al 39’, mentre Treviso può solo limare parzialmente, fino all’82-62 finale.

Parziali: 19-15; 41-24; 57-43

Umana Reyer: Casarin 11, Stone 2, Tonut 20, Daye 3, De Nicolao 5, Campogrande, Clark 4, Chappell 7, Mazzola 7, Cerella 2, Possamai 2, Watt 19. All. De Raffaele.

De’ Longhi: Logan 7, Russell 13, Vildera 2, Bartoli, Imbrò, Piccin 5, Chillo 12, Mekowulu 6, Sokolowski ne, Akele 12, Lockett 5. All. Menetti.