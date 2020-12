Il Venezia va a Lecce per accarezzare la vetta: i convocati nella sfida di domani

Si avvicina la delicatissima sfida di sabato tra Venezia e Lecce. I pugliesi sono secondi in classifica, hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio e sono a -1 dalla vetta, attualmente occupata dalla Salernitana. Nell'ultimo match i giallorossi hanno inflitto una sconfitta ad un'altra veneta, il Chievo. Il Venezia ha 17 punti e una sconfitta in più sulle spalle ma nell'ultimo match si è ben comportata arrivando dunque mentalmente pronta ad una sfida così importante. Dovesse arrivare una vittoria la squadra di mister Zanetti scavalcherebbe la sua diretta concorrente, accarezzando ancora di più il primo posto. Unica incognita? Il fattore campo. Sono 24 i giocatori convocati per la sfida con calcio d'inizio alle 14.

Convocati

Ecco l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: Luca Lezzerini, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto. Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Antonio Marino, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Michael Svoboda. Centrocampisti: Domen Crnigoj, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Domenico Rossi, Anthony Taugourdeau. Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Alessandro Capello, Francesco Di Mariano, Francesco Forte, Dennis Johnsen, Ottar Magnus Karlsson.