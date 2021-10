Leonardo Scarpa sul podio ai nazionali di fioretto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Leonardo Scarpa del Foscarini Scherma Venezia si è classificato al terzo posto al Campionato Italiano della categoria Maschietti di fioretto, 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che si stanno tenendo dal 9 al 19 ottobre a Riccione. Per i nati nel 2010, si è trattato debutto assoluto sul prestigioso palcoscenico del Play Hall di Riccione. Il risultato è arrivato alla fine di una giornata lunghissima e tremendamente dispendiosa per il corpo e per la testa. Una gara che, per chi è arrivato fino in fondo, è durata quasi 8 ore e a cui hanno partecipato 123 piccoli atleti da tutte le regioni d'Italia.

Sotto lo sguardo attendo del suo Maestro Daniele De Stefani, Leonardo Scarpa è stato protagonista di una corsa entusiasmante che si è fermata in semifinale solo contro il vincitore finale, Luca Guidi della Schermabrescia. Il podio è il giusto premio sia per il piccolo atleta sia per la sua società; nell’ultimo anno e mezzo oltre ai vari Lockdown hanno dovuto affrontare anche la chiusura della loro storica palestra dove solo da poco sono potuti rientrare. A fine gara Leonardo ha commentato: "Sono felice per il risultato. Sognavo questo podio da anni e ci speravo tantissimo, ma non ero sicuro sarebbe stato possibile. Questo però è solo l'inizio e la prossima volta voglio salire sul gradino più alto". Per il Maestro Daniele De Stefani questo è "il premio per l'ottimo lavoro di avviamento alla scherma che stiamo facendo con i nostri collaboratori del Foscarini: Aurora, Leonardo, Daniele e Diane. Tutti insieme cerchiamo di insegnare l'amore per il fioretto e i risultati si vedono."