Al Lido di Venezia “Play the Games”, l'evento di Special Olympics Italia

Una grande festa dello sport all'insegna dell'amicizia, dell'inclusione e dell'integrazione. Per tre giorni, dal 9 all'11 giugno, il Lido di Venezia ospiterà “Play the Games” evento di Special Olympics Italia. La manifestazione, che ospiterà 450 atleti con disabilità intellettive, 102 tecnici, 92 accompagnatori, 310 familiari dei ragazzi e ragazze, con 180 volontari impegnati è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti alla presenza del vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello.

Presente Elisabetta Pusiol, direttore regionale Special Olympics Italia Team Veneto, insieme a Massimo Zanotto, in rappresentanza del Coni regionale, Davide Giorgi, delegato del Comitato italiano paralimpico, Nicola Trombin poliziotto tedoforo convocato per il Torch run ai Mondiali Special Olympics, Alice Beccari altleta convocata ai mondiali estivi di Special Olympics, Berlino 2023. All'appuntamento hanno preso parte anche i rappresentanti degli enti, delle federazioni sportive e delle realtà associative che hanno collaborato all'organizzazione della manifestazione.

«Un evento atteso che siamo molto felici e orgogliosi di tornare ad accogliere nella nostra città – ha dichiarato il vicesindaco Tomaello – nella cornice del Lido, che offrirà il meglio dell'ospitalità dal punto di vista ricreativo e sportivo con tantissime discipline che potranno essere praticate . Una carica di entusiasmo che porterà messaggi positivi di solidarietà, aggregazione, socialità. Il nostro ringraziamento va anche a tutte le persone che si sono messe a disposizione: senza l'aiuto di tanti volontari queste manifestazioni non potrebbero aver luogo».

Un programma fitto di appuntamenti, reso possibile anche grazie alla collaborazione organizzativa di VeniceMarathon, del gruppo Avm, della Protezione civile, della Croce rossa, della Polizia di Stato e di molte altre realtà del territorio. «Tornare ad organizzare un evento Special Olympics di questo livello a Venezia, la mia città, a distanza di nove anni dai XXX Giochi Nazionali Estivi VENEZIA 2014 - ha evidenziato Elisabetta Pusiol - è per tutti noi un onore enorme, reso ancora più importante dalla risposta data da tutta la comunità veneziana fin dal primo momento. Invito tutti ad assistere alle gare, dislocate nei nove impianti dell’Isola dove si svolgeranno le competizioni di Calcio Unificato, Basket, Canottaggio, Vela, Nuoto in Acque Libere, Karate, Tennis e Golf, ma ancor di più l’appello è a non perdersi la grande cerimonia di apertura secondo il protocollo olimpico di sabato sera, alle 21, davanti al Palazzo del Cinema e il red carpet per gli atleti in gara. Sarà l’occasione più bella per vivere il mondo Special Olympics fianco a fianco con i nostri atleti, in un momento di grande comunione che da sempre rappresenta la massima espressione dei valori universali dell’inclusione attraverso lo sport».