Luca Lezzerini riceve la fiducia del club: con il Venezia fino al 2023

Tra i pali la società arancioneroverde anche per la prossima stagione ha scelto di dare fiducia al portiere Luca Lezzerini. Il Venezia ha infatti reso noto in un comunicato di aver prolungato per altri 2 anni il contratto con il portiere classe 1995.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durata

Con questo accordo, dunque, l'estremo defensore vestirà la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2023.