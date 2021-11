Lundgren conquista il Rodeo Halloween di Jesolo

Al Republic di Jesolo nel Rodeo di Halloween di 3^ categoria il giocatore di casa Erik Lundgren concede il bis. Dopo aver conquistato il torneo regular di inizio mese, Lundgren fa suo anche il rodeo e lo fa tutto in seno al club, contro Alessandro Pasqual.

Erano 29 i tennisti ai nastri di partenza, 25 di 4^ e 4 i terzini, quelli più forti da battere. Favorito il trentino Leonid Pelipei, abituato anche ai tornei internazionali, per questo ha anche un indice di coefficienza maggiore. Ma Lundgren l’ha scavalcato in due set, relegandolo al terzo posto. Anche Pasqual ha fatto la sua parte con il giovane giocatore del Green Garden di Mestre John Marcolin, che non ha affatto sfigurato. Awards per Giampiero Caiazzo patavino del Montecchia e per il vicentino non classificato Marco Tosello del Santorso, con 4 vittorie.

A Mirano Rodeo weekend per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile per il 6 e 7 Novembre. Dirige Adriano Toniolo con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/11 all’indirizzo mail to: segreteria@tennismirano.com.

Dal 12 al 14 Novembre al Tennis Club Portogruaro Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.

Alla Canottieri Mestre rodeo maschile di 4^ categoria per le date 20 e 21 Novembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Novembre all’indirizzo: tennis@canottierimestre.it.