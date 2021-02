Si complica il finale di campionato del Volley Team Club contro Macerata, fuori gioco la coppia di centrali

Arriva il giorno del match dopo i due rinvii. Tassan e Lorenzon sono out per infortunio. Per coach Rossano Bertocco: «La Med Store è forse la squadra in condizione migliore al momento»

Il 20 gennaio, dopo due rinvii causa covid, era finita 1-3 la sfida tra i veneti del Volley Team Club San Donà e i marchigiani della Med Store Macerata.

Match di ritorno

Ora, a un mese esatto di distanza, è tempo per le due compagini di affrontarsi nel match di ritorno, che si svolgerà al Banca Macerata Forum di Macerata. La squadra arriva però alla vigilia della partita con delle brutte novità: lo stop fino a fine stagione di capitan Tassan per un infortunio al polpaccio. E siccome le cattive notizie non arrivano mai sole, un altro centrale dovrà rimanere fermo fino a fine campionato: Federico Lorenzon. Anche per lui infatti alcuni problemi fisici che ne impongono lo stop. Per far fronte a questa situazione, dunque, passo obbligato sarà ora la crescita di Gennaro Esposito, che già sta dimostrando comunque prestazioni in progressivo sviluppo.

«Macerata, squadra in condizione migliore oggi»

«Gennaro è stato chiamato a gennaio – spiega coach Rossano Bertocco –, ed era fermo da mesi a causa dello stop degli altri campionati. Un atleta ha bisogno di almeno due mesi per rimettersi in forma e in questo periodo sta lavorando bene». Già in partenza questo campionato non si preannunciava facile da gestire, e con questa situazione al settore centrale, ora lo è ancora meno. «La situazione non è certo delle migliori – continua Bertocco –. Per altro arriviamo a un incontro contro la squadra che forse è quella in condizione migliore al momento. Macerata sta vincendo anche contro le squadre più forti, tornando ad essere tra le protagoniste del campionato come a inizio anno. Nella trasferta di domani, però il nostro gruppo, dovrà in ogni modo avere ben in testa il tentativo di spuntarla, anche se chiaramente non sarà una partita facile».

L'obiettivo

L’obiettivo della Volley Team però guarda anche più lontano: «Dobbiamo guardare più in là al percorso di crescita generale del gruppo. Perché è un dato di fatto che cominceremo a vincere quando consolideremo la nostra crescita, quando i giovani diventeranno fondamentali e quando riusciremo a far sì che i giocatori più esperti riescano ad esprimere bene tutto il loro valore atletico. Su questo dobbiamo continuare a lavorare senza mollare mai. Ogni giorno sprono i giocatori a migliorarsi, non solo per quest’anno, ma pensando al loro futuro come atleti. Anche per questo devono far tesoro di tutte le occasioni che hanno di scontrarsi contro squadre di livello, perché vuol dire trovare ogni volta un motivo di crescita. Gara senza dubbio difficile, quella di domani, in programma alle 20.30 al Banca Macerata Forum, ma la squadra metterà in campo tutta l’esperienza acquisita in questa stagione per provare a spuntarla. I tifosi potranno seguire l’incontro attraverso la piattaforma della lega: https://www.legavolley.tv