Il Venezia presenta la maglia da trasferta 22/23

La società del Venezia ha presentato la seconda maglia della stagione 2022-2023, in tonalità chiara. In precedenza aveva avuto grande successo la divisa home, considerata da GQ e da altre riviste una delle migliori dell'anno, tanto che la versione a maniche lunghe era andata sold out in poco più di 24 ore.

Mentre la maglia home, di colore nero e nastrata di sottili strisce arancioni e verdi, rimanda al linguaggio dell’alta moda, la maglia away, di colore crema chiaro e adornata di strisce arancioni e verdi più evidenti, ha un aspetto più fresco e sportivo. Presenta un girocollo anziché il colletto. Le decorazioni in oro vengono interpretate in una chiave diversa: la scritta Città di Venezia, che nel kit home si declina in un elegante carattere serif tradizionale, nella maglia da trasferta appare in un carattere sans-serif più moderno.

Entrambe sono disegnate dal prestigioso studio Bureau Borsche e prodotte da Kappa. «L'approccio - scrive la società - si rifà al tema della dualità presente nel lavoro del club, che cerca di fondere la tradizione e la modernità di Venezia, la sua dimensione internazionale e quella locale, così come la laguna e la terraferma». La maglia away del Venezia 22/23 è disponibile da oggi sia nella sua versione a maniche lunghe che in quella a maniche corte, su shop.veneziafc.it.