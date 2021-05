La 10K della 35ª Venice Marathon

In concomitanza con la 35ª Venice Marathon, domenica 24 ottobre 2021 torna anche la 10K, corsa di 10 chilometri che permette a chiunque di assaporare la magia degli ultimi chilometri della maratona di Venezia. La partenza è prevista alle 8.40 dall'Exposport Venicemarathon Village al Parco San Giuliano (Porta Blu), mentre il traguardo sarà come per la maratona 42K in Riviera Sette Martiri.

La corsa si svolgerà su un percorso unico al mondo con il passaggio sul ponte di barche sul Canal Grande, lo splendido giro d'onore in Piazza San Marco e l'arrivo trionfale tra due ali di folla in Riva Sette Martiri.

La 10K competitiva è aperta ad atleti tesserati Fidal, per Enti di Promozione Sportiva convenzionati e possessori di Runcard in regola con la certificazione sanitaria.

La 10K ludico-motoria è aperta a tutti, corridori, Nordic Walker, Fit Walker, famiglie

Sezione competitiva

In base a quanto previsto dalla Fidal, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla Fidal

atleti in possesso di Runcard (limitatamente alle persone da 20 anni in poi) e in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere trasmesso unitamente alla copia della Runcard.

atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) e in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere trasmesso unitamente alla copia della tessera.

Sezione ludico motoria