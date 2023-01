Da Jesolo alla nazionale italiana di rugby: Marco Manfredi convocato in vista del Sei nazioni

Marco Manfredi convocato dal Ct Kieran Crowley per il raduno del team azzurro in preparazione al Sei Nazioni. «Sin da piccolo avevo dei grandi sogni ovali: debuttare nel massimo torneo, indossare una maglia azzurra e vincere campionati, nel maggior numero possibile». Manfredi aveva le idee chiare quando a Jesolo ha iniziato a calcare i primi campi da rugby. Ora, dopo aver giocato e vinto in Italia con Calvisano, corona anche l’ultimo sogno nel cassetto. Il ragazzo, classe '97, è stato infatti convocato come esordiente dal commissario tecnico della nazionale Kieran Crowley per il raduno di preparazione in vista del prossimo Sei Nazioni, che per gli azzurri inizierà il 5 febbraio contro la Francia allo stadio Olimpico di Roma.

Il ragazzo, professione tallonatore, ha iniziato a giocare a Jesolo nella società fondata nel 1987 da un gruppo di appassionati della zona. Manfredi si è poi trasferito a San Donà, altra importante società del Veneto Orientale, da dove ha spiccato il volo, sportivamente parlando. Un metro e 83 centimetri per 110 chili, Manfredi ora milita nelle Zebre Rugby di Parma che disputa lo United Rugby Championship, campionato che raduna squadre italiane, irlandesi, scozzesi, gallesi e sudafricane. Sul sito dello Jesolo si legge “A rugby si gioca con le mani e con i piedi, ma in particolare con la testa e con il cuore”. Manfredi ha coronato il suo sogno, ora tocca ai tanti bambini che ogni settimana calzano gli scarpini e si cimentano con mete e placcaggi.