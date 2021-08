Zanon diventa stella under 19 della nazionale: il salto tricolore del cussino

Il terzino del C.U.S. Venezia, ormai punto di forza della Nazionale Under 17 di pallamano, dopo la tournee in Macedonia del Nord e Grecia è stato convocato anche nella rappresentativa Under 19

Continua l’ “ascesa azzurra” di Marco Zanon, terzino del C.U.S. Venezia che, ormai punto di forza della Nazionale Under 17 di pallamano , dopo la tournee in Macedonia del Nord e Grecia è stato convocato anche nella rappresentativa Under 19, che dal 12 al 22 Agosto in Croazia disputerà, per la prima volta, la fase finale del Campionato Europeo di categoria; d’altronde, solo pochi giorni fa, il Direttore Tecnico delle Nazionali, Riccardo Trillini, in occasione di un raduno, aveva dichiarato: «E’ forse la prima volta che in Nazionale abbiamo un terzino destro con le caratteristiche di Marco Zanon». Il giocatore lagunare è anche fra i selezionati del progetto residenziale “Campus Italia”, creato dalla F.I.G.H. nel Centro Tecnico Federale di Chieti: dal 25 Agosto, una ventina di giovani promesse italiane della pallamano avranno la possibilità di vivere un’ eccezionale esperienza biennale di alternanza scuola-sport con l’obbiettivo di costruire l’ossatura delle Nazionali del futuro.

Il gruppo

Insieme a Zanon farà parte del progetto anche un altro “gioiellino” del C.U.S. Venezia: Leo Andreotta, pivot della Nazionale Under 17 e su cui lo staff tecnico azzurro fa molto affidamento. La squadra “Campus Italia” parteciperà, fuori classifica, al campionato di serie A/2 ed i giocatori potranno rientrare nei teams di appartenenza per partecipare al campionato Under 20, ristrutturato appositamente in concentramenti. Anche il terzo “moschettiere” cussino, il portiere Lorenzo Rossi, ha deciso di vivere un’esperienza lontano dalla laguna: nonostante la giovanissima età, infatti, si è accasato in prestito a Camerano, nelle Marche, dove giocherà in serie A/2. «Sono tre giocatori dalle ottime prospettive e siamo orgogliosi dei traguardi, che stanno raggiungendo e per i quali devono allontanarsi da Venezia – commenta l’allenatore biancogranata, Sebastiano Varponi, che li ha seguiti fin dall’avviamento allo sport - Averli in società è un onore, ma anche un impegno a costruire le migliori condizioni, perché possano contribuire, nel prossimo futuro, a realizzare una realtà pallamanistica di vertice nel veneziano.»