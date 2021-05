Un altro successo per Martina Favaretto: la noalese è campionessa italiana under 20 di fioretto

La noalese Martina Favaretto lascia con un successo importante le categorie giovanili della scherma, vincendo il titolo di fioretto under 20 femminile durante i campionati italiani in corso di svolgimento a Riccione.

Fioretto femminile: Favaretto tricolore tra le under 20

Dopo un anno e mezzo senza gare, l'atleta veneziana delle Fiamme Oro, allieva di Mauro Numa (campione olimpico a Los Angeles '84), partiva con i favori del pronostico: ha chiuso il girone eliminatorio al primo posto del seeding, poi non ha trovato particolari ostacoli nel suo percorso verso il titolo italiano, se non agli ottavi, che l'hanno vista opposta alla comense Carlotta Ferrari (punteggio finale 15-13) e nel match valido per il tricolore, dove ha impiegato tutte e tre le frazioni di gara per piegare la toscana Anna Cristino (15-12 il risultato finale).

«Non era facile tornare in gara dopo tanto tempo, - ha commentato la noalese dopo la vittoria - sono stata tesa in alcuni momenti ma poi sono riuscita a ritrovarmi, dando il meglio di me in pedana. Ed è bellissimo chiudere il percorso da Under 20 con questa vittoria».

Ottima gara anche per la padovana Matilde Molinari, terza tra i cadetti e anche tra gli under 20, eliminata in semifinale (15-4) proprio da Favaretto. Accanto a lei, sul terzo gradino del podio, è salita Irene Bertini, vincitrice giovedì del titolo Under 17.