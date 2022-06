Martina Favaretto vola ai mondiali di scherma in Egitto

Dopo i campionati europei da record per la scherma italiana, i commissari tecnici di fioretto, sciabola e spada hanno riconfermato in blocco gli azzurri saliti in pedana ad Antalya anche per i campionati del mondo, che si disputeranno dal 15 al 23 luglio a Il Cairo, in Egitto. Tra i 25 convocati ci sarà spazio, quindi, anche per la noalese Martina Favaretto.

La giovane atleta veneziana, che da quest'anno si allena tra Livorno, con Marco Vannini, e Padova, con Mauro Numa - è reduce dall'oro a squadre vinto da assoluta protagonista agli Europei in Turchia. L'atleta 20enne, in forza alle Fiamme Oro, non essendo tra le prime 16 atlete del ranking mondiale, debutterà sabato 16 luglio nelle fasi preliminari della prova individuale. Martedì 19 luglio sono previsti gli assalti a 15 stoccate del tabellone principale e le fasi finale con l'assegnazione delle medaglie.

Giovedì 21 luglio inizieranno le fasi preliminari della prova a squadre in cui Martina sarà affiancata da Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo. Le medaglie verranno assegnate venerdì 22 luglio.