Fioretto, vittoria capolavoro di Martina Favaretto: la noalese trionfa in Coppa del Mondo

Trionfo di Martina Favaretto nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile di Tbilisi. È il secondo successo stagionale per la fiorettista di Noale, che si ripete dopo la vittoria dello scorso febbraio al Cairo. Una gara capolavoro per la classe 2001 delle Fiamme Oro, in una competizione valida per la qualifica olimpica individuale a Parigi 2024, in attesa della prova a squadre di domani in cui farà parte del quartetto del ct Stefano Cerioni.

La giornata di Favaretto è iniziata con la vittoria nel turno delle 64 per 15-10 contro l’ungherese Pasztor. Nel tabellone da 32 poi, l'atleta veneziana ha avuto la meglio sulla canadese Guo per 15-12, approdando al turno delle top 16. Negli ottavi di finale la poliziotta che si allena all’Antoniana Padova ha battuto la statunitense Scruggs con un netto 15-6. Ancor più larga la vittoria che ha permesso a Martina di entrare in “zona medaglia”. La giapponese Miyawaki è stata infatti superata per 15-2. In semifinale, contro la numero 2 del mondo, la francese Thibus, è arrivato il capolavoro di giornata con un 15-11 al termine di un match che l’ha vista avanti fin dall’inizio. In finale Martina ha dominato la tedesca Sauer, che aveva conquistato il gp di Shangai di 15 giorni fa. Una vittoria senza storia per 15-4, dopo un 11-0 iniziale che ha tolto ogni velleità di vittoria per l’avversaria fin dalle prime battute.

Si è fermata invece nel turno per entrare nella "top 8" la prova di Erica Cipressa. La miranese ha esordito nel turno da 64 con la vittoria contro la francese Nayl per 15-12. Nel turno da 32 il successo nel derby contro Anna Cristino con il punteggio di 15-12. La corsa dell'allieva di Federica Berton si è interrotta contro la giapponese Miyawaki (15-6). Infine, la mestrina Martina Sinigalia ha chiuso la sua gara al 21º posto.