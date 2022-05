Il mestrino Matteo Viola vince il 2° Open di Primavera nel trevigiano

A Sernaglia della Battaglia (Treviso) la finale del secondo Open maschile è andata al mestrino Matteo Viola, che con 6/3 7/6 ha regolato il vicentino Giovanni Peruffo. Kermesse con 65 players organizzata da Renzo Mancuso, coadiuvato da Gianluca Viezzer e supervisor fit con Loredana Venturini. Giudice di sedia Francesco Di Mauro, che ha arbitrato gli ultimi tre incontri clou della manifestazione. Terzi posti per il bassanese Francesco Salviato e per il veronese d’adozione Gian Matias Di Natale.

Percorso netto per Viola che era partito come favorito numero uno in semifinale ha trovato il bassanese Salviato al quale ha lasciato soltanto 3 games. Al contrario con il giovane vicentino Peruffo, nella finale, dove ha dovuto far ricorso a tutto il suo bagaglio tecnico, fisico e mentale per rimontare nel secondo set dove si trovava sotto per 1-5, Viola è riuscito addirittura sprecare un match ball per poi aggiudicandosi l’intera posta al tie-break del secondo set.

Open in svolgimento è quello al Republic di Jesolo maschile e femminile con 115 partecipanti, dove si stanno affrontando i giocatori di 3^ categoria guidato dall’under 18 vicentino Francesco Marangon. Manca soltanto un turno per conoscere i qualificati nel main draw. Tabellone principale che vede come favorito numero uno il vicentino Tommaso Dal Santo, ma come numero due il giocatore del Green Garden Marco Rampazzo.

Prossimo open in programma solo al maschile, che si terrà al Tc Dolo dal 14 al 28 maggio e sarà diretto da Vasile Marchitan. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/5 fino ai 3.1.