Ben 17 medaglie d’oro agli atleti del Canoa club San Donà

In due competizioni ben 17 medaglie d’oro per gli atleti del Canoa club San Donà, un altro bilancio da record quello raccolto nei due ultimi fine settimana dal club biancoceleste.

Le vittorie si riferisco alle gare che si sono svolte il 14 maggio a San Giorgio di Nogaro (Ud) ed il 20 e 21 maggio a Candia Canavese (To), dove gli atleti capitanati da Mauro Bordignon si sono distinti praticamente in tutte le competizioni. In ordine cronologico, 9 gli oro conquistati nella gara interregionale a San Giorgio di Nogaro: nel K4 200m con Filippo Buratto, Simone Darisi, Mattia Lecca ed Elia Pagliarini; nel K1 cadetti 200 e 2000m con Mattia Lecca; nel K1 cadetti 200m con Elia Pagliarini; nel K4 cadette 200 e 2000m con Lea Asta, Mariuca Placinta, Camilla Marchesin e Arianna Tonetto; nel K1 master 200 e 2000m con Andrea Pagliarini; nel K2 cadetti 2000m con Simone Darisi e Filippo Buratto. Ben 8 le medaglie d’argento, ottenute da Fabio Burato, Edoardo Zorzan, Placinta Mariuca, Tonetto Arianna, Elia Pagliarini, Angelica Marcolongo, Giuditta Asta. E 3 le medaglie di bronzo.

Nella gara nazionale di canoa giovani, paracanoa e master, che si è svolta a Candia Canavese nell’ultimo fine settimana, il Canoa Club San Donà ha vinto altre 8 medaglie d’oro: nel K1 cadetti 2000m con Elia Pagliarini; nel k2 allievi 2000m con Matteo Bozzato ed Edoardo Zorzan; nel K1 master E 2000m con Andrea Pagliarini; nel K1 master G 2000m con Germano Schurzel; nel K2 5.20 200m con Matteo Bozzato ed Edoardo Zorzan; nel K1 master B 200m con Fabio Burato; nel K1 Master E 200m con Andrea Pagliarini; nel K1 master G 200m con Germano Schurzel e nel K4 200m cadetti A con Filippo Buratto, Simone Darisi, Mattia Lecca ed Elia Pagliarini. Secondo gradino del podio (argento) per Giuditta Asta, Angelica Boccato, Angelica Marcolongo e Viola Pasqual, Mattia Lecca, Lea Asta, Camilla Marchesin, Mariuca Placinta, Arianna Tonetto, Elia Pagliarini. Infine due medaglie di bronzo conquistate sempre in questa gara.

“Anche grazie allo sponsor Rampon Auto, che sostiene le nostre attività, stiamo lavorando molto e bene, sia sul fronte giovanile che ci sta portando ottimi risultati, e parallelamente nel settore amatori – commenta il presidente del Canoa Club San Donà, Germano Schurzel – in questo ambito abbiamo programmato due iniziative a cui sono invitati gli appassionati di canoa o semplicemente chi vorrebbe avvicinarsi a questo meraviglioso sport: un open day ed una uscita con aperitivo”.

Domenica 28 maggio, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Noventa di Piave, “Trova il tuo Sport”, nel parco fluviale di Noventa sarà possibile provare una canoa tra quelle messe a disposizione dal club bianco celeste. Domenica 11 giugno l’appuntamento per gli appassionati sarà alla sede del Canoa Club San Donà, con partenza alle ore 10.00, sosta nella golena di San Donà di Piave, aperitivo nel locale della golena e rientro alle 13.30 circa.