Bottino del Canoa Club San Donà: 18 medaglie conquistate in Friuli Venezia Giulia

lo scorso fine settimana in Friuli Venezia Giulia gli atleti del Canoa Club San Donà sono stati protagonisti di un altro risultato di stagione, conquistando ben 12 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo. Le soddisfazioni più importanti si sono divise a metà tra il settore giovanile (8-14 anni) ed il settore Master (over 35) che hanno ottenuto rispettivamente 6 vittorie. La vitalità ed i risultati del settore giovanile fanno ben sperare per un futuro agonistico nell’ambito della pagaia azzurra.

Questi i risultati. Vittoria e medaglia d’oro a: Mattia Lecca nel k1 cadetti A 2000m; Matteo Bozzato ed Edoardo Zorzan nel k2 allievi B 2000m; Germano Schurzel nel master G 2000m; Matteo Bozzato, Edoardo Zorzan, Nicola Tagliapietra e Gabriele Trevisan nel k4 allievi B 200m; Mattia Lecca ed Elia Pagliarini nel k2 cadetti A 200m; Filippo Buratto e Tommaso Luigi Magno nel k2 cadetti A 200m; Nicola Aretini e Fabio Burato nel k2 master B 200m; Matteo Bozzato ed Edoardo Zorzan nel k2 allievi B 200m; Germano Schurzel nel k1 master G 200m; Marisa Saccilotto nel k1 master F 200m; Fabio Burato nel k1 master B 200m; Nicola Aretini e Fabio Burato nel k2 master B 200m.

Medaglia d’argento a: Nicola Tagliapietra e Gabriele Trevisan nel k2 allievi B 2000m; Angelica Marcolongo e Viola Pasqual nel k2 allievi B 200m; Nicola Tagliapietra e Gabriele Trevisan nel k2 allievi B 200m; Angelica Marcolongo, Viola Pasqual e Angelica Boccato nella staffetta allievi B; Filippo Buratto, Mattia Lecca, Simone Darisi, Elia Pagliarini nel k4 cadetti A 200m. Medaglia di bronzo a: Massimo Gaino nel k1 cadetti A 200m.

«Il Canoa club continua nella sua crescita quantitativa con oltre 100 tesserati, tra soci amatori e atleti, ma anche sul fronte qualitativo considerata la stabilità di risultati ottenuti negli ultimi 4 anni – spiega il presidente Germano Schurzel - . Un doveroso ringraziamento alle amministrazioni comunali della Città di San Donà, Musile e Noventa di Piave per le attenzioni che hanno da vari anni nei confronti del Canoa club, e un ringraziamento particolare al nostro main sponsor Rampon Auto».