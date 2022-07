Tennis, esiti del 6° Memorial D'Orologio e tornei veneziani

A Fossalta di Portogruaro, nella 6^ edizione del Memorial Luca d’Orologio, spiccano Brandon Loglio e Alessia Baraldo. Torneo maschile e femminile di 3^ categoria con 124 contendenti diretti da Mauro Diamante e coordinati da Rinaldo Tassile.

Sul gradino più alto Brandon Loglio pordenonese del San Vito, che in due set ha vinto le resistenze del suo maestro Dino Todesco. Partita molto combattuta 7/5 6/4, chiusa sì in due set, ma sempre per qualche sfumatura dovuta più che altro alla freschezza atletica del winner. Terzi posti per Gianmarco Amore del Tc Mestre e per il goriziano Graziano Battello. Amore che nonostante abbia una classifica da 3.4 è già pronto per il top della stessa.

Nel draw rosa, la favorita Alessia Baraldo anch’essa del San Vito è andata fino all’arrivo. Dietro di lei in una finale a senso unico, non la favorita numero due, bensì Vera Vinatzer Valduga che ha portato a compimento un ottimo percorso.

Al Tc Dolo Trofeo Crown Open femminile condotto da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Montepremi di 1.000€, a contenderlo una trentina di tenniste. Tre gare venerdì 15: alle 17 Adele Burato con Melissa maria Valerio, alle 18.30 Ludovica Mazzucchelli e Valentina Trevisan; alle 19 Martina Tognon con Tasha Cacciato.

A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione dal 9/7 al 23/7 3^ maschile e femminile. Sono 66 i giocatori che calcano i rossi di via Venier a Caorle sotto la direzione di Tiziano Nocentini. Quattro le gare in programma dalle ore 19.30.

Alla Canottieri Mestre torneo giovanile dai 12 ai 16 anni dal 16 al 25/7. Saranno 96 i giovani in competizione diretti da Roberto Agostini con la supervisione di Costantino Zorico.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano che si terrà dal 16 al 31/7. Iscrizioni chiuse con 95 partecipanti.

Allo Sporting Mestre di via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti con 56 contendenti.

All’Arca 974 di Spinea dal 16 al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti.

A Portogruaro dal 21 al 31 Luglio toreno di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/7.

A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 Luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.