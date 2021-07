Chiusa le ventitreesima edizione del memoriali Zanatta, un successo per il basket giovanile

La ventitreesima edizione del Memorial Zanatta è stata un successo. Il torneo organizzato dall’Umana Reyer con la collaborazione della RuckerSanve, società appartenente al Progetto Reyer che ha messo a disposizione il proprio campo di gioco, e dedicato ai ragazzi under 14, si è chiuso domenica al Palasport Taliercio con la meritata vittoria dei capitolini della DBS Roma. Ma è stato un successo per il basket giovanile perché sedici squadre si sono sfidate in quaranta partite su ben tre campi di gioco (Taliercio e Ancilotto a Mestre e PalaSaccon a San Vendemiano) e ogni gara è stata una festa, un momento di aggregazione sportiva che vuole essere un segnale di ripartenza. Un torneo che ha visto grande partecipazione e collaborazione da parte di tutti: società, giocatori, staff, dirigenti, arbitri, istruttori del settore giovanile Reyer e componenti dello staff organizzativo, insieme alla presenza del pubblico.

Ricominciare

«La soddisfazione più grande – commenta il responsabile del settore giovanile Francesco Benedetti – è aver regalato la possibilità ai ragazzi classe 2007 di poter scendere in campo e recuperare l’edizione 2020 rinviata a dicembre a causa dell’emergenza sanitaria. Purtroppo questi ragazzi non hanno potuto disputare i campionati giovanili, ma almeno questo torneo non l’hanno perso come invece successo con altri aspetti della vita quotidiana. E’ un segnale forte e chiaro da parte nostra: si vuole e si deve ricominciare! Ringrazio le 16 squadre partecipanti, in quaranta partite non si è verificato alcun problema grazie alla collaborazione da parte di tutti, anche dei familiari ed amici che hanno assistito alle partite rispettando i protocolli. In tanti si sono adoperati affinché questa edizione fosse ancora più bella e divertente e l’ultimo ringraziamento lo voglio fare alla Reyer perché ha creduto in questa opportunità di gioco per i ragazzi in un momento così difficile mettendo a disposizione la sua struttura organizzativa e sanitaria. Lo staff orogranata come al solito ha messo grande passione e qualità nel realizzare il torneo. E’ stato un successo dentro e fuori dal campo, vi diamo appuntamento alla ventiquattresima edizione!».