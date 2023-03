Mestre School Cup, il programma delle finali dell'attesa manifestazione sportiva

Per la prima volta dopo oltre 25 anni, lo stadio Francesco Baracca aprirà le porte alle finali di un torneo scolastico. E non poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando della Mestre School Cup, alla sua prima edizione.

Un torneo che – viste le adesioni e il successo riscontrato fin qui – risulta essere già tra i più importanti del territorio, ponendosi come obiettivo quello di incrementare il numero di scuole partecipanti già dalla prossima edizione. Ricordiamo brevemente che il torneo ha coinvolto 12 squadre di altrettanti istituti scolastici di Mestre e Venezia (ISS GRITTI, IIS ALGAROTTI, IIS CORNER, IIS PACINOTTI, ISS LUZZATTI, LICEO MORIN, ITC SARPI, LAS GUGGENEHEIM, IIS FRANCHETTI, IIS BRUNO, IPESOA BARBARIGO, IS BENEDETTI-TOMMASEO) per un totale di 270 giovani atleti che si sono dati battaglia nei gironi eliminatori svolti presse gli impianti sportivi A.C.Mestre di Zelarino i giorni 18 e 25 gennaio e primo febbraio scorsi. Successivamente, il 6 marzo scorso, si sono disputate le due semifinali presso il campo centrale degli impianti sportivi di Zelarino, valevoli per comporre la griglia delle finali. La prima semifinale ha visto impegnati i ragazzi dell' ISS GRITTI contrapposti ai colleghi del LICEO MORIN. La partita, finita sul risultato di 1-1 è stata risolta ai rigori con la vittoria del GRITTI per 4-1 (5-2 in punteggio totale). Molto combattuta anche la seconda semifinale che ha visto contrapposto l' IIS ALGAROTTI ai ragazzi dell' ISS LUZZATTI; questi ultimi si sono imposti per 3-2 guadagnando il secondo posto utile per la finalissima del Baracca.

Questo quindi il programma delle finali, che si disputeranno appunto allo stadio Francesco Baracca di Mestre, venerdì 31 marzo 2023:

ORE 9.30 - FINALE 3° E 4° POSTO: LICEO MORIN vs IIS ALGAROTTI

ORE 11 - FINALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TROFEO MESTRE SCHOOL CUP: ISS GRITTI vs ISS LUZZATTI

Alla manifestazione del Francesco Baracca saranno invitati gli studenti di tutte le scuole partecipanti al torneo, oltre ai loro docenti che sono risultati fondamentali per l’organizzazione di una manifestazione che mancava da troppo tempo nel panorama sportivo cittadino. Inoltre, l’ingresso alle finali sarà aperto al pubblico e sarà gratuito. La squadra vincitrice sarà quindi premiata con la coppa della prima edizione della Mestre school cup; altri premi saranno consegnati al capocannoniere del torneo, al miglior portiere e al miglior giocatore. Un riconoscimento speciale andrà all’istituto che si sarà contraddistinto per meriti sportivi di correttezza e fair-play. I premi saranno consegnati dalle autorità presenti. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Consiglio Regionale, del Consiglio Comunale (che ha rilasciato il suo patrocinio), oltre che del presidente dell’ A.C.Mestre Stefano Serena e dei rappresentanti del CSI Venezia e delle società organizzatrici. La MESTRE SCHOOL CUP è un torneo di calcio organizzato da Emmetre asd in collaborazione con CSI Venezia e l’ l’Associazione Calcio Mestre, con il patrocinio della Città Metropolitana di Venezia. Lo svolgimento del torneo può essere seguito tramite i canali social di Mes3Sport su Instagram e Facebook.