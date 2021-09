Zanetti presenta la sfida con il Milan: «Andremo lì umili ma non faremo una partita difensiva»

Sabato alle 20.45 il Venezia affronterà il Milan nella cornice di San Siro. L'allenatore arancioneroverde Zanetti ha presentato quest'oggi la partita parlando di una squadra, la sua, che ha voglia di riscatto.

Le parole del mister

«Siamo delusi - esordisce il mister - abbiamo dato tanto anche nell'ultima partita senza fortuna. C'è rabbia e spirito di rivincita nei miei ragazzi, speriamo di riuscire a fare l'impresa contro una squadra che è forse la migliore di questo campionato». L'ultima sconfitta, con la beffa all'ultimo secondo, non è andata giù ai lagunari che non vogliono certo stare a guardare: «Andremo a Milano umili ma lavorando su noi stessi con la voglia di metterli in difficoltà. Non dobbiamo correre dietro l'avversario tutto il tempo, o stare a guardare per 90 minuti: proveremo a fare la nostra partita». Attestato comunque di stima nei giorni scorsi da parte della società che al di là dei risultati vede al gruppo, un gruppo coeso che sta lavorando per crescere: «Ho preso i complimenti dal presidente, è un bel segnale da parte della società» chiude il mister. Il Venezia giocherà sicuramente con Aramu in campo: una pedina importante per cercare di dare frizzantezza alla manovra arancioneroverde.