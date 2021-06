Allo Sporting Mestre la 23ª edizione della Moldavian Cup, con 200 giocatori

/ Via Terraglietto

L’Endas di Venezia ospita allo Sporting Club di Mestre, in via Terraglio, la 23^ Moldavian Cup, torneo di calcio a 5 tra moldavi in Italia.

Si svolge tutto in giornata, domenica 13 giugno, con oltre 200 giocatori suddivisi in squadre provenienti da Cittadella, Trento, Ferrara, Trieste, Bologna, Venezia Imola, Pesaro, Bolzano, Vicenza, Milano, Jesolo, Verona, Parma, Padova, Brescia Peschiera, Treviso, Reggio Emilia e Mestre.

Formula del torneo 4 gironi all’italiana, le migliori due accederanno nel tabellone ad eliminazione diretta. All’evento collaborano il gruppo degli arbitri Endas e la Croce Rossa Italiana. Una giornata di festa all’insegna dello sport e del divertimento, sempre nel rispetto delle norme anticovid.