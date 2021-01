Si è spento a 73 anni Harthorne Wingo, indimenticato centro del Basket Mestre

Protagonista sul finire degli anni '70 per due anni con la maglia targata Superga numero 11

«Il cuore di ogni tifoso del Basket Mestre è pieno di tristezza e dolore, perché con lui se ne va un grande giocatore e un uomo che ha dato tanto e tanto ricevuto dalla sua avventura con la maglia Superga numero 11. È con quella maglia che molti di noi lo immaginiamo anche oggi, in un giorno triste per ogni appassionato di pallacanestro». Con queste parole il Basket Mestre 1958 ha voluto ricordare Harthorne Wingo, centro statunitense per due anni protagonista sul parquet mestrino, morto sabato 23 gennaio a 73 anni.

Prima di approdare a Mestre, Wingo aveva disputato due stagioni con la maglia della Gabetti, oggi Pallacanestro Cantù (Como) e, prima ancora, aveva fatto parte del roster dei New York Knicks che nel 1973 vinsero il loro secondo anello NBA.