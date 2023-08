Basket in lutto: è morto Tonino Zorzi, storico coach della Reyer

Basket in lutto. È morto a 88 anni Tonino Zorzi, storico giocatore e allenatore di basket, la cui carriera è legata alla Reyer Venezia. Era malato da tempo.

Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, il "paròn" ha allenato gli orogranata per 12 stagioni, conquistando tre promozioni in A1, più altre due con la Viola Reggio Calabria e Pavia. Come coach, con Venezia ha raggiunto la storica finale di Coppa Korac nel 1981. «L'Umana Reyer - si legge sul sito ufficiale della società lagunare - si stringe attorno a familiari, amici e tutto il mondo della pallacanestro e partecipa al dolore per la scomparsa di coach Tonino Zorzi».

Punto di riferimento nella storia della pallacanestro italiana, prima da giocatore e poi da allenatore, dal 2010 era stato inserito nella 'Italia Basket Hall of Fame. A dare l'annuncio della scomparsa è stato il figlio Maurizio, con un post sui social: «Ti voglio ricordare così, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato…nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene…ciao papà».