Nasce la Diecimila del Faro, il 4 maggio il tramonto di Bibione si veste di agonismo

Bibione (Ve) – Spira la brezza della novità sul litorale di Bibione dove nel weekend dal 4 al 5 maggio andrà in scena la 8^ Bibione Half Marathon, quest’anno arricchita dalla neonata Diecimila del Faro, entrambe manifestazioni agonistiche di 10 km su strada organizzate da Moving Factory SSD. Accanto alla mezza maratona va in scena, sabato 4 maggio la non competitiva Bibione Fun 10 k. Un evento che piace sempre più e che ha conquistato un posto nel cuore dei runner facendo registrare il sold out anticipato all’ultima edizione.

LA DIECIMILA DEL FARO – Gli amanti del cronometro potranno sfrecciare sul percorso stradale misto asfaltato e sterrato di 10 km certificato ed omologato FIDAL. Partenza alle 19.00 dal Piazzale Zenith di Bibione per andare a scoprire il centro cittadino prima di immettersi su un breve tratto di pineta, intorno al km 4. Il passaggio al km 5 fa intravedere il Faro dopo il quale si andrà a premere sull’acceleratore sul nuovo tratto ciclabile, prima di raggiungere il litorale e raccogliere gli applausi del pubblico al traguardo.

In contemporanea si svolgerà la Bibione Fun 10k, manifestazione non competitiva aperta a tutti quanti abbiano compiuto 14 anni, senza obbligo di tesseramento e certificato medico. Al termine, l’evento si vestirà di musica con Dj set di Radio Company.

LE ALTRE GARE – I primi ad accendere la festa dello sport saranno i più piccoli che, sabato 4 maggio dalle 17.00, parteciperanno alla Kids Run, un’occasione per i più piccoli di divertimento e condivisione dei valori dello sport. Domenica 5 maggio al via gli atleti della Bibione Half Marathon.

OSPITALITA’ – Gli organizzatori hanno stipulato speciali convenzioni con l’Associazione Bibionese Albergatori (ABA) per l’ospitalità alberghiera. Prenotando attraverso ABA, quote speciali, late checkout, early breakfast e un buono sconto di 5,00 € sull’iscrizione.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte online fino al 2 maggio 2024 sulla pagina Endu dedicata. Pacco gara garantito ai primi 500 iscritti della Diecimila del Faro e ai primi 1500 iscritti della Bibione Half Marathon. Quota fissa per la Bibione Fun 10k. Fino al 10 aprile 2024 è possibile iscriversi in combinata alla Bibione Half Marathon e Sarnico Lovere Run del 21 aprile 2024 alla quota di 55,00 €.