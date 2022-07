La Reyer compie 150 anni e presenta il nuovo logo

La Reyer per il suo compleanno cambia anche il logo. Paolo Bettio, responsabile marketing e comunicazione del Club, ha annunciato: «Quest’anno la Reyer compie 150 anni e vogliamo cogliere questa iconica tappa della storia per rinnovarne l’identità visiva. Iniziamo con il logo e quindi con l’elemento più caratterizzante della nostra comunicazione e decisamente il più evocativo. Abbiamo mantenuto alcuni elementi e contestualmente evitato un’esasperata semplificazione che rischiava di far perdere l’identità. Nelle prossime settimane rilasceremo altri interventi che ci consentiranno di arrivare all’inizio dei campionati con un vestito completamente nuovo indossato dalle nostre nuove squadre per una nuova annata da aggiungere a questi primi 150 anni».