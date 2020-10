Venezia FC, un altro positivo al covid prima del match di Coppa col Verona

Il nuovo di giro di tamponi a cui sono stati sottoposti giocatori, staff tecnico e componenti gruppo squadra del Venezia FC ha fatto emergere la positività al coronavirus di un altro tesserato, il cui test, tuttavia, nelle prossime ore dovrà essere rianlizzato. In via precauzionale il nuovo positivo non prenderà parte alla trasferta di oggi a Verona (dove la squadra giocherà il terzo turno della Coppa Italia).

Negli ultimi giorni altri tre tesserati sono stati trovati positivi al test del covid-19: il primo ha comportato il rinvio della partita del campionato di serie B contro la Virtus Entella, mentre gli ultimi due in ordine di tempo risalgono a ieri.