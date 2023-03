Salvaguardia degli oceani e ambiente, Ocean Space Main Supporter del Venezia Calcio

Ocean Space è il nuovo main supporter del programma pubblico 2023 del Venezia Fc. Si tratta uno spazio di TBA21–Academy, centro di ricerca della fondazione Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, che si propone di promuovere la sensibilizzazione critica sugli oceani, la ricerca collaborativa e la tutela dell'ambiente attraverso le arti. Fondata e guidata da TBA21 - Academy, sulla base del lavoro svolto negli ultimi undici anni, questa vera e propria ambasciata dell'oceano promuove l'impegno e l'azione collettiva sulle questioni più urgenti legate alla salvaguardia degli oceani. Inaugurato nel marzo 2019, Ocean Space ha sede nella Chiesa di San Lorenzo a Venezia.



La partnership riflette l'impegno di entrambe le organizzazioni nel coinvolgere le comunità locali, nel sostenere la conservazione del patrimonio ambientale di Venezia e nella sua riqualificazione come città viva, promuovendo lo stile di vita veneziano secondo i principi di sostenibilità della laguna. Il programma pubblico di Ocean Space è concepito e sviluppato in funzione di ogni stagione espositiva, ispirandosi alla pratica di TBA21 - Academy di diffondere la conoscenza del territorio in ambito ecologico attraverso la propria offerta culturale. Ocean Space si propone di agire come un polo che favorisce la sensibilità ecologica e lo sviluppo di modi di vita sostenibili, promuovendo una cultura di attenzione e protezione nei confronti degli ecosistemi acquatici. La laguna di Venezia è un punto di approdo cruciale per entrambi i partner, Ocean Space e Venezia FC, per migliorare la coesione sociale e la qualità della vita a Venezia e dintorni, con un'attenzione particolare alla cultura, all'istruzione, alla salute e al benessere dei giovani e degli altri cittadini della laguna.



Le attività del programma pubblico sono gratuite e aperte a tutti. Le date e il calendario saranno presto disponibili sul sito web di Ocean Space, alla voce www.ocean-space.org/activities. Ocean Space aprirà al pubblico il 22 aprile 2023 con la mostra Thus waves come in pairs, a cura di Barbara Casavecchia.