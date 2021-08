Okereke lancia la sfida: «Spero che la mia esperienza ci porti a fare cose importanti»

Risolto l'intoppo burocratico David Okereke è ora a tutti gli effetti un giocatore del Venezia, pronto per scendere in campo in serie A.

L'intervista

Il calciatore si è presentato oggi ai microfoni dei giornalisti parlando della squadra e dei prossimi appuntamenti, tra cui la gara di Udine di venerdì: «Abbiamo molti giocatori nuovi - esordisce - vedremo quanto tempo impiegheremo a diventare una squadra. Per me è molto importante giocare in Serie A, è una nuova sfida interessante e completamente nuova che affronterò con energia extra sicuramente una delle soddisfazioni più grandi sarà di regalare gioia ai nostri tifosi». Sarà importante l'esperienza dei singoli oltre ovviamente allo spirito di squadra: «Si, io porterò la mia esperienza - conferma - che unita a quella degli altri ragazzi in squadra ci può permettere di fare cose importanti. A livello personale per me sarà importante la partita contro lo Spezia: dopo averci giocato è stata una grande emozione vederli in Serie A».