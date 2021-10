Open di Chioggia, tutto come da copione: vince Dal Santo

A Chioggia l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti, è finito tutto come da copione: finale tra i favoriti ed esito al numero uno del seeding, ovvero vince il vicentino Tommaso Dal Santo contro il padovano Lorenzo Favero.

Partita molto combattuta, sebbene conclusasi in due set, che ha regalato spettacolo per i numerosi astanti. Prima frazione colpo su colpo, a ritmi veloci, che sotto la struttura sono risultati ancora più spettacolari, grazie al tipico suono dell’impatto della palla nel piatto corde. Punti a favore del vicentino, nonostante la superba atleticità del padovano, che nei momenti topici riusciva a volgerli a suo favore. Nella seconda partita un break di più che faceva pendere l’esito in favore del berico per 6/4 6/3.

Terzi posti per un altro padovano Umberto Ciato e per il trevigiano Mattia Ghedin. Per stabilire chi è stato il vincitore del tabellone di 4^ categoria, sono state approntate due partite dove il secondo, l’under 16 Matteo Spinadin ha affrontato il qualificato under 18 Federico Veronese. Nel derby l’incontro è andato al più “anziano” che poi ha misurato le sue ambizioni con il favorito Daniele Venturini sempre giocatore del Chioggia che ha dato il pass all’under 18 dopo due combattuti set.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.

Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile a Mirano Trofeo al Cavin 70 il 6 e 7 Novembre. Dirige Sara Marcolin. Iscrizioni entro il 4 novembre ore 12 via mail: segreteria@tennismirano.com.

A Portogruaro dal 12 al 14 novembre rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 novembre via mail: tcportogruaro@gmail.com.