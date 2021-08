Tennis, Open Mechanic System di Ca' del Moro alle semifinali

A Ca’ del Moro l’open maschile Trofeo Mechanic System diretto da Eugenio Bologna e Fabio Giaretta è giunto alle semifinali. Kermesse da 3.000€ di montepremi con una cinquantina di tennisti in lizza che garantisce spettacolo. Soprattutto in caso di maltempo, le gare sono assicurate dalle strutture che coprono i campi, dove spesso, non accade in moltissimi altri club.

Venendo al gioco giocato, una kermesse piena di emozioni quella lidense, partendo proprio dalla sicurezza del risultato del numero uno del seeding Marco Speronello. Non tanto per una sua flessione di rendimento, tanto per la bravura del suo avversario Alessio Demichelis 2.3 (Al) che è riuscito a mettere in discussione l’esito dell’incontro. Andato comunque a favore del 30enne trevigiano tesserato nel Club da oltre un lustro, va data menzione anche al valore del piemontese. Dopo aver impegnato a fondo Speronello nel primo set portandolo al tie-break, Demichelis ha pareggiato l’incontro aggiudicandosi la seconda frazione per 6/3 e Speronello chiudeva la partita rendendogli lo stesso punteggio. Stesso dicasi per Alberto Orso, l’altro alfiere di casa, che non è riuscito nell’impresa con l’emiliano di Reggio Andrea Guerrieri. Avanti Guerrieri, pareggio di Orso e nella terza partita Orso riusciva a racimolare soltanto 3 games, forse pago comunque di un bel risultato.

Chi invece ha fatto il colpaccio è stato il toscano di Prato Samuele Pieri che è riuscito a vincere con la testa di serie numero 3 Stefano Baldoni. Il 2.1 messinese dopo aver vinto il primo set per 6/4, subiva lo stesso punteggio nella seconda partita e nel terzo sotto per 1/0 lasciava l’intera posta a Pieri. L’altro quarto vedeva il siciliano Antonio Campo vincere agevolmente con il lombardo Pasini. Questi gli orari di Sabato 28. Alle 16 Speronello-Campo e alle 18.00 Pieri-Guerrieri. Alle 17 Trevisson e Boscolo si contendono la leadesrship di 4^ categoria.

Dal 20/8 al 05/09 a Noventa di Piave Diego Boer conduce il 5° Nicola Vazzoler per giocatori fino al 2.7. Sono 113 i tennisti che si contenderanno l’ambito trofeo.

Dal 25/8 al 12/9 al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mario Rettore dovrà coordinare i 126 iscritti a questo importante evento.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che andrà in scena dal 28/8 al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Saranno una cinquantina i giovani in lizza coordinati da Jury Basilone sotto la supervisione di Diego Juan Vegetti.

Al Tc Dolo dal 28/8 al 5/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Alberto Tacchetto trofeo Decathlon Mestre. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea. Sono 90 i partecipanti coordinati da Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 02/9 all’indirizzo: tc.mira@hotmail.it.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto via email tennis@arca974.it entro le ore 12 del 08/9.