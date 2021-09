Open di Portogruaro ai quarti di finale, domani entrano in campo i big internazionali

Al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mauro Rettore dovrà coordinare i 128 iscritti a questo importante evento. Kermesse che è entrata nel vivo con i quarti di finale.

Già giocati un paio di quarti del femminile nella mattinata di sabato 11: la toscana Maria Masini ha regolato con un doppio 6/2 la pordenonese con tessera trevigiana Nicole Iosio e la goriziana Samantha Pribaz si è imposta in due set sulla giocatrice del Latisana Iris Burato. Pribaz scatenata che nell’incontro precedente ha battuto Valentina Trevisan che nel pomeriggio si gioca la finale a Mogliano Veneto proprio con la toscana Masini.

Nel maschile due i quarti in programma: alle 16 Enrico Wood-Matteo Meneghetti, il vincente domani con la tds numero uno Marco Speronello e alle 18 Marco Bergagnin-Carlo de Nardi il vincente con Alessandro Ragazzi di rientro dal Cairo.

A Camponogara si è concluso il torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea con la vittoria dell’under 16 del Mirano Lorenzo Bellon su Matteo Barbato del Santa Maria di Sala. Terzi posti per Michele Spinello del Chioggia e Fabio Frizzerin del Dolo.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti, con 120 iscritti.

A Porto Santa Margherita è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile e femminile sotto la supervisione di Nicoletta Bortolozzo con 60 tennisti. Conclusione prevista per il 18/9.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che si svolgerà dall’11 al 19 Settembre con 45 players.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

A Fossalta di Portogruaro dal 17 al 19 Settembre Rodeo Memorial Pierino per giocatori fino ai 3.4 diretto da Simone Zimolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/9 all’indirizzo mail: tennisclubfossaltap@libero.it.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.