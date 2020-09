Un "vichingo" per l'attacco del Venezia: in laguna il nazionale islandese Karlsson

Una nuova bocca da fuoco per il Venezia. La società arancioneroverde ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo dalla Vikingue Reykjavík, squadra della massima serie islandese, Óttar Magnús Karlsson, attaccante di 23 anni già militante tra le fila della nazionale maggiore.

Il nuovo bomber del Venezia

Il calciatore ha firmato col club lagunare fino al 30 giugno 2023. Cresciuto calcisticamente nel Víkingur, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Ajax, Sparta Rotterdam, Molde, Trelleborg e Mjällby per poi tornare al Víkingur con cui ha segnato 2 gol decisivi in Coppa d'Islanda, che sono valsi al club la qualificazione all'Europa League. Nella stagione sportiva islandese appena terminata, Karlsson ha segnato 9 gol in 11 match oltre ad aver realizzato 1 rete alla sua prima apparizione in Europa League.