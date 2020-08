Pallamano C.U.S. Venezia Handball, cambio al vertice: Veghin nuovo responsabile

Ferruccio Veghin, 59 anni, è il nuovo dirigente responsabile della Pallamano C.U.S. Venezia Handball, sostituendo il dimissionario, Claudio Morandin; alla novità di vertice corrisponde anche una ristrutturazione delle responsabilità e degli obbiettivi tecnici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carriera

Pur con le molte incognite legate alla gestione dell’emergenza Covid-19, la società biancogranata punterà a svolgere tre campionati nella stagione 2020-2021, affiancandoli alla consueta attività promozionale e scolastica. La novità maggiore riguarda la panchina della serie B, dove esordirà Sebastiano Varponi, reduce da ottime stagioni con le formazioni giovanili, dove stanno maturando alcuni talenti nazionali; la formazione Under 17 sarà affidata al confermato Luca Ervigi, mentre sarà lo stesso Veghin ad allenare gli Under 15. Ferruccio Veghin, conosciuto come “Popo”, è una bandiera della Pallamano C.U.S. Venezia, in cui ha militato fin dalla fondazione come giocatore per poi passare ad allenare, portando la squadra alle prime promozioni in serie A2. Trasferitosi nel rodigino, si è sempre mantenuto in contatto con il sodalizio lagunare, tornando a collaborare, in anni recenti, con il settore giovanile; ora la nuova sfida in un momento particolarmente difficile per la gestione complessiva dello sport.