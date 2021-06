Pallamano serie B, c'è la semifinale: il Cus Venezia affronterà l'Arcobaleno Oriago

Inizierà alle ore 16 di sabato 12 giugno, al palasport Lissaro di Mestrino, la semifinale dei play-off si serie B maschile di pallamano: sarà un derby fra C.U.S. Venezia ed Arcobaleno Oriago con i rivieraschi favoriti; la squadra allenata dall’ex cussino, Leandri, è infatti costruita sull’ossatura della formazione, che solo due anni fa, disputò il massimo campionato.

Il test

Ad opporvisi saranno i giovani lagunari di mister Varponi, giunti sorprendentemente all’atto finale del campionato, reduce da due convincenti vittorie in altrettanti recuperi; la motivata formazione biancorossa scenderà in campo al completo, forte dei tre azzurrini (Andreotta, Rossi, Zanon), che hanno già in tasca i biglietti per nuove convocazioni nazionali. «Siamo consci della forza degli avversari- commenta il Dirigente Responsabile di Sezione, Ferruccio Veghin – Sulla carta possiamo dire che abbiamo il 30% delle possibilità, ma sicuramente ce le giocheremo fino in fondo e poi che vinca il migliore!» Già domenica, la vincente del derby lagunare affronterà a Torri di Quartesolo chi avrà la meglio nell’altra semifinale fra Trieste e Dossobuono; chi perderà la finalissima avrà comunque un’altra chance il 20 Giugno, affrontando il Taufers, che arriva dal girone del Trentino Alto Adige.