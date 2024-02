Il Venezia cade a Parma: un gol spettacolare al minuto 100 regala la vittoria ai ducali

Il Parma vince il big match di serie B contro il Venezia con un gol spettacolare di Camara al minuto 100. Allo stadio Tardini finisce 2 a 1 per i padroni di casa. I lagunari non demeritano, sul finire di partita sembrano averne di più, ma non riescono a incidere. Poi il centrocampista gialloblù pesca un jolly dal limite dell'area, e regala alla propria squadra l'allungo sul Venezia in classifica, ora distante 7 lunghezze dalla vetta.

Primo tempo

I padroni di casa partono meglio e trovano da subito delle ottime linee di gioco, ma la prima occasione da gol è del Venezia: al 14' del primo tempo, dopo una percussione di Busio, Pierini sfodera un gran destro, Chichizola sfiora con le dita e il pallone scheggia il palo. Al minuto 21, cambia l'inerzia della gara: Hernani crossa, Valentin Mihaila si libera della marcatura di Altare e deposita il pallone alle spalle di Joronen. Dopo un check al Var, il giudice di gara decide di convalidare. Uno a zero al Tardini. Ci pensa bomber Pohjanpalo a riportare subito il match sui giusti binari: l'attaccante finlandese sfrutta un traversone di Altare e in allungo supera l'estremo difensore avversario. Uno a uno e palla al centro.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il Venezia in pressione. Tessman trova Busio che al termine di una percussione viene travolto in area da Chichizola. L'arbitro non fischia calcia di rigore, dalla sala Var ravvisano un fallo di mano del centrocampista arancioneroverde. Passano due minuti e uno scontro aereo tra Candela e Benedyczak ferma il gioco per diversi minuti. Entrambi i giocatori proseguono il match con dei vistosi turbanti in testa. Il Parma riprende la pressione e al minuto 55 solo una grande parata di Joronen su conclusione di Bonny salva il Venezia.

Al 66' occasione per i lagunari da calcio d'angolo: Ellersson recupera palla al limite, rasottera pericoloso bloccato in due tempi dal portiere ducale. La partita prosegue con ribaltamenti di fronte, poi negli ultimi dieci minuti il Parma accusa la stanchezza, ma il Venezia non riesce ad incidere: al 93' Altare incorna da calcio d'angolo ma la palla esce di poco. Al minuto 100 la doccia fredda per il Venezia, quando la partita sta per finire in pareggio: Camara trova un gol spettacolare di destro da fuori area, sul quale Joronen non può nulla.